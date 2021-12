Farnesina: Cdm nomina Terracciano direttore Diplomazia pubblica e Celeste direttore per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il conferimento dell'incarico di direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale all'ambasciatore Pasquale Terracciano e dell'incarico di direttore generale per l'Europa e la Politica commerciale internazionale al ministro plenipotenziario Vincenzo Celeste. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. (Com)