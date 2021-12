Brasile: governo riduce la tassa di importazione per i ricambi auto dal 16 al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio estero (Camex) del ministero dell'Economia del Brasile, ha deciso di ridurre al 2 per cento l'imposta sulle importazioni di 12 pezzi di ricambio per auto che non sono prodotti in alcuna misura nel paese. Il tasso medio di questi prodotti era in precedenza del 16 per cento. Il provvedimento, pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale e in vigore a partire dal primo gennaio 2022, è stato adottato a seguito delle richieste giunte al governo attraverso una consultazione pubblica. La riduzione è motivata dal fatto che non c'è possibilità di trovare questi pezzi nel mercato nazionale. La delibera 284/2021 revoca inoltre i precedenti atti che si occupavano del regime tariffario dei ricambi auto e, in tal senso, consolida in un unico atto normativo l'elenco dei prodotti con una riduzione del 2 per cento dell'aliquota dell'Imposta di importazione. Secondo il governo, i prodotti sono 3.682 in totale, di cui 3.420 nell'elenco dei ricambi auto destinati alla produzione e 262 nell'elenco dei ricambi auto considerati beni strumentali o beni informatici e delle telecomunicazioni.(Brb)