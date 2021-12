Imprese: Intesa Sanpaolo e Enel acquistano Mooney per creare fintech europea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente Intesa Sanpaolo pagherà al closing un corrispettivo compreso tra 88 milioni di euro e 94 milioni di euro; tale corrispettivo è costituito a sua volta da 88 milioni di euro per l’equity, cui si aggiunge una componente variabile legata ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo al closing. L’operazione ha una importante valenza industriale grazie alla creazione di una partnership tra Intesa Sanpaolo ed Enel, che accelererà il percorso di crescita e sviluppo di Mooney, nei servizi di pagamento di prossimità e digitali, nonché in quelli connessi alla mobilità e al settore energetico. Mooney, ulteriormente rafforzata a valle del completamento di questa operazione, continuerà a svolgere un ruolo importante per il Gruppo Intesa Sanpaolo, garantendo ai clienti della banca di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di operazioni di pagamento. Il closing, previsto per la fine del secondo trimestre del 2022, è subordinato a diverse autorizzazioni amministrative, quali il nulla osta delle competenti autorità garanti della concorrenza e della Banca d'Italia nonché l'esito positivo della procedura di golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A seguito del closing, tutte le attività relative ai servizi finanziari di Enel X in Italia, commercializzate con il marchio Enel X Pay, saranno vendute a Mooney. In particolare, Enel X cederà a Mooney, per un corrispettivo di 140 milioni di euro, l’intero capitale sociale di Enel X Financial Services, CityPoste Payment e Paytipper (previo esercizio da parte di Enel X dell’opzione call per aumentare la propria partecipazione in quest'ultima società dall’attuale quota del 55%). In questo modo, verrà creata una fintech europea congiunta, con una base clienti già solida. Queste operazioni sono in linea con il Piano Strategico 2022-24 del Gruppo Enel e rientrano nel modello di Stewardship. Enel X è la società del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l'innovazione e guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi come il demand response per circa 7,7 GW di capacità totale a livello globale e 195 MW di capacità di accumulo installata a livello mondiale. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione dell'energia e servizi finanziari, Enel X fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Banca 5 è la realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell’open digital banking, focalizzata sullo sviluppo di prodotti e servizi di instant banking, offerti attraverso accordi commerciali con reti di prossimità e terze parti, con particolare riferimento al settore fintech. Banca 5 sviluppa servizi di incasso-pagamento, strumenti transazionali e prodotti bancari semplici che possono essere distribuiti sia a clienti del Gruppo sia a tutti i consumatori (cittadini e clienti dei partner). (segue) (Com)