Imprese: Intesa Sanpaolo e Enel acquistano Mooney per creare fintech europea (5)

- Nata nel 2017 con l'obiettivo di sviluppare la "banca di prossimità" a supporto della strategia distributiva del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel mese di gennaio 2020 ha dato vita insieme al Gruppo Sisal a Mooney. Mooney è attiva nel settore dei servizi di pagamento e, con i suoi circa 46.000 negozi affiliati, è un operatore italiano con un'estesa rete di prossimità. Nel 2020 Mooney ha registrato ricavi per circa 153 milioni di euro e un EBITDA di circa 82 milioni di euro. I ricavi netti hanno visto un tasso annuo di crescita composto (“CAGR”) del 17% circa nel periodo 2019-2021, mentre l'EBITDA è stato caratterizzato da un CAGR del 9% circa nello stesso arco temporale. La società ha circa 20 milioni di clienti e ogni anno gestisce circa il 20% di tutte le bollette elettriche (pari a circa 18 milioni di bollette) emesse dal Gruppo Enel. Inoltre, 3 attraverso la partecipazione in MyCicero, Mooney gestisce una piattaforma digitale che fornisce servizi di mobilità (parcheggio e trasporto intermodale) a oltre 2 milioni di clienti. (Com)