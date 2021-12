Brasile: agenzia telecomunicazioni pubblica annuncio per liberare la banda del 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (Anatel) ha pubblicato un annuncio pubblico per invitare tutti i responsabili di canali Tv "aperti" operanti nella banda Ku a lasciare libera la frequenza e migrare il proprio segnale altrove. La modifica, prevista dal bando sullo sviluppo della tecnologia "5G", è necessaria perché il segnale televisivo ricevuto dalle antenne paraboliche occupa una delle bande di trasmissione satellitare in cui funzionerà a breve il 5G puro (standalone), chiamato banda C. Secondo le regole stabilite da Anatel e pubblicate nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale "devono adeguarsi i soggetti che hanno trasmesso un segnale televisivo aperto e gratuito nella banda da 3.625 megahertz (MHz) a 3.700 MHz fino al 27 settembre 2021, oltre a tutti i concessionari di radiodiffusione che operano anche in frequenza". Le aziende che rientrano in questi parametri dovranno informare l'agenzia di regolamentazione entro il 24 gennaio 2022 per effettuare la migrazione.(Brb)