Legge Bilancio: Renzi, la peggiore per metodo ma sì a fiducia

- "Limito il mio intervento per esprimere un garbato, ma civile dissenso sul metodo utilizzato per questa legge di Bilancio", ha detto intervenendo in Aula il senatore e leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Non si fa una legge di Bilancio così, lo abbiamo detto negli anni del presidente Conte, lo diciamo oggi qua. Non è accettabile" una legge di Bilancio "delle due notti", ha spiegato pur riconoscendo di condividere la "stragrande maggioranza" dei contenuti del provvedimento. Ciò che per l'ex premier "non è accettabile" è che il "Parlamento sia costantemente, costantemente, costantemente ignorato nell'azione di governo". Renzi ha quindi sostenuto che il "bicameralismo si supera con la riforma della Costituzione, non con lo strappo istituzionale". Come metodo questa legge di Bilancio "è una delle leggi peggiori per come è stata fatta", ha attaccato. "O ci si ascolta di più e meglio o si rischia di perdere lo straordinario anno di prosperità" perché "ogni tentativo di far venire meno la centralità del Parlamento è un atto che rende più fragile il nostro sistema istituzionale", ha aggiunto il senatore di Italia viva per poi avvertire i "signori del governo: siate all'altezza della fiducia che il Parlamento vi dà" perché "la forma in democrazia è sostanza".(Rin)