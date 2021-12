Argentina: attività economica di ottobre a +6,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato ad ottobre un incremento del 6,7 per cento su anno e una diminuzione dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente secondo il rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il calo nel raffronto su mese è il primo dopo un ciclo di crescita ininterrotto dal mese di maggio fino a settembre e, secondo l'Indec, si spiega principalmente con la scarsa performance dei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca. La crescita accumulata da gennaio ad ottobre è del +10,4 per cento, e si attesta per il quarto mese consecutivo al di sopra del livello pre-pandemia, misurato su marzo 2020. Il settore con maggior incidenza nella crescita è quello dell'industria manifatturiera, con un +4,9 per cento su anno e un contributo di 0,9 punti, seguito dal commercio, con un +4,6 per cento su anno e un contributo di 0,6 punti. (segue) (Abu)