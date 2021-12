Covid: Ecuador dichiara obbligatorietà del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Ecuador hanno stabilito l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid19. E' quanto si afferma in una delibera emessa giovedì dove si fondamenta la decisione "in relazione alla situazione epidemiologica attuale del Paese, al rischio delle nuove varianti, alla disponibilità di vaccini e alle evidenze scientifiche". Il governo ritiene che l'imposizione dell'obbligatorietà è anche giuridicamente fondata in base all'articolo 6 della Legge sulla sanità dove si attribuisce al ministero della Salute "la responsabilità di dichiarare l'obbligatorietà dell'immunizzazione contro determinate malattie nei termini e nelle condizioni che la realtà epidemiologica nazionale richiede". II compimento ed il rispetto della norma, segnala il decreto, "è affidato alle forze di Sicurezza in coordinamento con gli organi competenti delle autorità locali". La presentazione del carnet di vaccinazione sarà obbligatoria inizialmente fino al 22 gennaio del 2022. (segue) (Brb)