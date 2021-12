Covid: Ecuador dichiara obbligatorietà del vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Ximena Garzon, ha affermato che il governo" ha preso la decisione basandosi sulle leggi" sottolineando che si aspetta la "collaborazione" della cittadinanza dato che "la misura è stata introdotta per proteggere la salute di tutti gli ecuadoriani". La titolare del dicastero della Salute ha quindi precisato che non è ancora possibile parlare di "circolazione comunitaria" della variante Omicron, anche se ritiene che sia "questione di giorni" perché ciò avvenga. Le autorità sanitarie hanno rilevato una nuova scalata dei casi di Covid a partire dal mese di ottobre con una media settimanale di 2900 casi giornalieri verso la fine di novembre. Anche la percentuale di positività dei test registra un costante incremento e si attesta attualmente ad una media di oltre il 13 per cento. Anche il numero dei decessi, pur basso, è raddoppiato nelle ultime settimane. Il primo caso di variante Omicron nel Paese è stato rilevato il 14 dicembre. (Brb)