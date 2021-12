© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Lo comunica una nota di palazzo Chigi. (Com)