Mafia: Cdm scioglie per infiltrazioni Consiglio comunale di Ostuni (Brindisi)

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in considerazione degli accertati condizionamenti sull'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) e l'affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi, a norma dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Lo comunica una nota di palazzo Chigi. (Com)