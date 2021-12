© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio Regionale ha approvato la legge di stabilità 2022, una manovra che nonostante le difficoltà generate dal Covid, rilancia gli investimenti in molti settori strategici che potranno contribuire a sostenere e potenziare la ripresa economica in atto". Lo dichiara, in una nota, Mauro Buschini, consigliere regionale del Lazio. (segue) (Com)