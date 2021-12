Usa-Cina: Biden firma legge contro importazioni dallo Xinjiang e impone sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un disegno di legge che vieta le importazioni dalla regione cinese dello Xinjiang, popolata dalla minoranza turcofona e musulmana degli uiguri. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”, precisando che la nuova normativa punisce il governo cinese per quello che il dipartimento di Stato Usa ha già definito “il genocidio degli uiguri”. Attivisti per i diritti umani, prosegue “Axios”, affermano che il disegno di legge imporrà i primi veri costi sostanziali al governo cinese per le sue atrocità nello Xinjiang. Questo potrebbe costituire un precedente per altri paesi che seguiranno l'esempio. La nuova legge impone sanzioni ai responsabili del lavoro forzato nella regione e vieta le importazioni a meno che gli Stati Uniti non stabiliscano con "prove chiare e convincenti" che non sono stati effettuati con il lavoro forzato. Il disegno di legge è passato in entrambe le camere del Congresso all'inizio di questo mese con un consenso altamente bipartisan. Unico a votare contro il deputato Thomas Massie. La Casa Bianca ha ringraziato deputati e senatori, tra cui la presidente della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, nonché i deputati Jim McGovern e Chris Smith e i senatori Jeff Merkley e Marco Rubio.(Nys)