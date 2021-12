Usa: New York, un anno di carcere a chi falsifica certificati vaccinali Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dello Stato di New York che falsificano le certificazioni che attestano l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 rischiano fino a un anno di reclusione. E’ quanto prevede una nuova legge firmata dal governatore di New York, Kathy Hochul, denominata "Truth in Vaccination". La nuova normativa rende la falsificazione di un certificato vaccinale reato di classe A (molto grave) e la manomissione dei registri informatici relativi alle vaccinazioni un reato di classe E (grave). Secondo la legge, i newyorkesi condannati per aver falsificato una carta di vaccinazione rischiano fino a un anno di carcere o tre anni di libertà vigilata. di carcere. "Dobbiamo assicurarci di aver imparato la lezione dalla pandemia in modo da non commettere gli stessi errori due volte", ha affermato Hochul in una nota. "Queste nuove leggi ci aiuteranno a migliorare la nostra risposta alla pandemia, a reprimere l'uso fraudolento dei registri delle vaccinazioni e ci aiuteranno a comprendere meglio i margini di miglioramento che dobbiamo apportare al nostro sistema sanitario in modo da poter essere ancora più preparati", continua il comunicato. Hochul ha aggiunto che coloro che falsificano tali documentii "non solo mettono a rischio la propria salute, ma la salute di tutti coloro con cui entrano in contatto".(Nys)