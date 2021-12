Usa: caso Daunte Wright, dichiarata colpevole ex agente di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria popolare ha dichiarato colpevole di omicidio la 49enne Kimberly Potter, ex agente della polizia di Minneapolis, accusata di aver ucciso l’afroamericano Daunte Wright durante un controllo stradale ad aprile scorso. Lo scrive la stampa Usa, ricordando che la morte di Wright è tornata d’attualità durante gli ultimi giorni del processo a Derek Chauvin, agente di polizia condannato invece per l'uccisione di George Floyd. Potter si è sempre difesa affermando di aver scambiato la sua pistola per il taser, lo strumento paralizzante in dotazione agli apparati di sicurezza. La giuria, dopo 27 ore di camera di consiglio, ha dichiarato che l'ex poliziotta è colpevole di omicidio di primo e secondo grado.(Nys)