Dogane: Cdm, via libera a disciplina Sudoco

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco). Il testo - comunica una nota di palazzo Chigi -tiene conto dei pareri espressi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e di quello espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e ha ottenuto la prevista intesa in sede di Conferenza unificata. (Com)