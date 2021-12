Imprese: Intesa Sanpaolo e Enel acquistano Mooney per creare fintech europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Messina, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Mooney è una componente fondamentale per lo sviluppo della nostra strategia digitale avanzata, che sarà uno dei pilastri del prossimo piano d’impresa, rivolta ai nostri clienti retail che apprezzano fortemente prossimità e flessibilità. Come Gruppo, beneficeremo delle capacità innovative e del potenziale di crescita di una fintech europea, riducendo al contempo i costi relativi ad un servizio dedicato a quei clienti che meno necessitano di andare presso le nostre filiali. Grazie alla partnership con Enel, azienda leader riconosciuta a livello internazionale, Mooney ci consentirà inoltre di acquisire nuovi clienti ed espandere il modello di servizio digitale a livello internazionale”. L'accordo, basato su un enterprise value del 100 per cento di Mooney di 1.385 milioni di euro, prevede il riconoscimento al closing da parte di Enel X di un corrispettivo compreso tra 334 milioni di euro e 361 milioni di euro; tale corrispettivo è costituito da 220 milioni di euro per la parte di equity e da una 2 componente variabile legata ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo al closing. (segue) (Com)