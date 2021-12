Usa: sparatoria in un negozio d’abbigliamento a Los Angeles, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte in una sparatoria in un negozio di abbigliamento a Los Angeles. Lo riferisce l’emittente “Newsmax” citando il portavoce locale dei vigili del fuoco Nicholas Prange. Quest’ultimo ha riferito che un uomo e una donna sono stati trovati morti sul posto. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11:45 (ora locale) in un negozio nella zona di North Hollywood, ha spiegato il detective della polizia di Los Angeles Meghan Aguilar. Il capitano della polizia Stacy Spell ha fatto sapere che il dipartimento ha risposto alle segnalazioni di una persona che è stata aggredita con un'arma mortale e alle segnalazioni circa colpi di arma da fuoco. Spell ha detto che gli agenti hanno a loro volta aperto il fuoco sul sospettato.(Abu)