Argentina: attività economica di ottobre a +6,7 per cento su anno (2)

- I dati sull'attività economica sono coerenti con quelli sulla disoccupazione diffusi questa settimana, che danno conto di un calo del 3,5 per cento su anno nel terzo trimestre attestando il tasso all'8,2 per cento. Nel suo ultimo rilevamento del mercato del lavoro pubblicato martedì, l'Indec sottolinea che il dato del terzo trimestre rappresenta un miglioramento del 1,4 per cento anche rispetto al periodo aprile-giugno di quest'anno. In termini nominali il numero di disoccupati in cerca di lavoro in Argentina è attualmente di 1,1 milioni. Si tratta di un tasso di disoccupazione più basso anche del periodo pre-pandemia ed equiparabile a quello del 2017, ultimo anno in cui si registra una crescita del Pil. La sottoccupazione, che fa riferimento a persone che lavorano meno di 36 ore settimanali e cercano lavoro, si attesta invece al 12,2 per cento. Secondo il rilevamento Indec nell'ultimo anno oltre 1,7 milioni di persone hanno ottenuto un impiego. (Abu)