Lazio: assessore Mobilità, grande attenzione a trasporti, 43 milioni per ferrovie ex concesse

- "Quello appena approvato è un bilancio importante perché arriva dopo due anni difficili dovuti alla crisi economica prodotta dal Covid. Nonostante questo non ci siamo mai fermati, ma abbiamo lavorato e continuato ad investire, offrendo sostegni e risorse economiche a cittadini e imprese. E facendolo sempre in ogni settore, come quello della mobilità e dei trasporti. I numeri del bilancio lo confermano: 43 milioni di euro, per esempio, sono stati destinati alle Ferrovie Ex-Concesse". Così in una nota Mauro Alessandri, assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità. (segue) (Com)