Green pass: Cdm, obbligo in bar e ristoranti anche per consumo al banco

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. In particolare - comunica una nota di palazzo Chigi - fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.(Com)