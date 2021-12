Covid: Cdm, fino al 31 gennaio stop feste e concerti, chiuse sale da ballo e discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. In particolare - comunica una nota di palazzo Chigi - è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto e saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.(Com)