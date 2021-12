Milleproroghe: Cdm approva decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi, ha approvato un decreto-legge di proroga termini, tra gli altri, relativi alle facoltà assunzionali di alcuni ministeri, alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie, alla validità delle patenti di guida di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fondo di solidarietà comunale, alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all'assegnazione degli incarichi oggetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il Ssn, al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale, alla modifica del regime degli aiuti di Stato così come modificato durante l'emergenza da Covid-19. Lo comunica una nota di palazzo Chigi.(Com)