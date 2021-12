Imprese: Intesa Sanpaolo e Enel acquistano Mooney per creare fintech europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel S.p.A. ("Enel"), attraverso la società interamente controllata Enel X S.r.l. (“Enel X”), e Intesa Sanpaolo S.p.A., attraverso la controllata Banca 5 S.p.A. (“Banca 5”), hanno siglato un accordo con Schumann Investments SA, società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI, per l'acquisizione del 70 per cento del capitale sociale del Gruppo Mooney S.p.A. (“Mooney”), società fintech operante nei servizi di proximity banking e payments. In particolare, Enel X acquisirà il 50 per cento del capitale di Mooney, mentre Banca 5, che attualmente già detiene il 30 per cento del capitale di Mooney, aumenterà la propria partecipazione al 50 per cento, venendosi in tal modo a creare un controllo congiunto di entrambe le parti su Mooney. (segue) (Com)