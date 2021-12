Iraq-Italia: Di Maio, ribadito impegno a stabilizzazione e sviluppo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione italiana ha concluso oggi la sua missione in Iraq nell’ambito del viaggio iniziato ieri in Kuwait. “Dopo il Kuwait la missione si è spostata in Iraq, dove ho incontrato le massime autorità locali. A loro ho ribadito l’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese, oltre che per continuare una lotta serrata al terrorismo”, ha affermato Di Maio in una nota sul suo profilo Facebook. “A Baghdad ho fatto visita anche all’ambasciata Italiana, dove ho salutato e rivolto i miei migliori auguri per queste festività a tutto il personale. Il mio ringraziamento va anche ai nostri militari che operano in Iraq, come il personale di Camp Singara che ho avuto modo di visitare in giornata, e ai Carabinieri del Tuscania, che tutelano il nostro corpo diplomatico anche nelle aree più a rischio”, ha aggiunto Di Maio. “Voglio dirlo ancora una volta: le missioni italiane all’estero sono il nostro fiore all'occhiello, le nostre donne e i nostri uomini si sono sempre distinti per competenza e capacità di dialogo con le popolazioni locali. Continuiamo a testa alta, rafforzando sempre più il ruolo dell'Italia nel mondo”, ha concluso Di Maio.(Res)