Lazio: Vincenzi (Pd), in bilancio obiettivo prioritario il sostegno alle famiglie e alle imprese

20 luglio 2021

- "Ancora una volta il Bilancio ha come obiettivo prioritario il sostegno alle famiglie e alle imprese, per continuare nell'opera di crescita e sviluppo della Regione Lazio e garantire un impegno straordinario per la lotta alla pandemia. Grazie alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto. Un particolare ringraziamento all'assessore al Bilancio e vicepresidente Daniele Leodori e al presidente Nicola Zingaretti". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.(Com)