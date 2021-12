Lazio: assessore Politiche ricostruzione, ok nuovi progetti grazie a fondi Pnrr complementare per aree sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver approvato le ordinanze che hanno stanziato per il Lazio oltre 5 milioni sulle strade comunali, 26 milioni per interventi sulla Salaria e la Picente, circa 7 milioni per la realizzazione dell'impianto di produzione ad idrogeno e 19 milioni per l'acquisto di treni, oltre 18 milioni per lavori di rigenerazione urbana dei borghi, oggi è stata definita all'interno della cabina di coordinamento integrata presieduta dal commissario Giovanni Legnini l'intesa su un ulteriore elenco di interventi". Così in una nota l'assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. (segue) (Com)