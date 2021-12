Brasile: governo apre consultazione pubblica su vaccinazione bambini contro Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro l'adozione del vaccino si era scagliato il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che nel corso di una diretta sul proprio profilo Facebook Bolsonaro aveva chiesto, ufficiosamente, i nomi dei tecnici che hanno approvato il vaccino sui bambini, cosa che non incontra i favori del presidente. "Vogliamo pubblicizzare i nomi di queste persone, in modo che tutti possano conoscerli e, ovviamente, formarsi un'opinione", ha dichiarato Bolsonaro. A seguito della dichiarazione di Bolsonaro, da sempre critico all'utilizzo dei vaccini al punto di decidere di non vaccinarsi, l'Associazione dei funzionari dell'Agenzia di vigilanza sanitaria del Brasile (Univisa/Anvisa) aveva pubblicato una di ripudio rispetto alle dichiarazioni di Bolsonaro. (segue) (Brb)