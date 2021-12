Lazio: le misure contenute nel bilancio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge di stabilità del 2022 e la manovra del bilancio 2022/2024. La legge di stabilità è stata approvata con 31 voti favorevoli, 14 voti contro e nessuno astenuto. La manovra di bilancio è stata approvata con 27 voti favorevoli, 13 voti contro, nessuno astenuto. Queste le principali misure contenute nel bilancio regionale. Agricoltura e Pari Opportunità. "Ad Arsial andranno quasi 15 milioni di euro per le spese di funzionamento dell'Agenzia, la promozione agroalimentare per la partecipazione ai principali appuntamenti fieristici nazionali e internazionali - scelti anche sulla base dell'andamento e dei questionari di gradimento sottoposti ai produttori in conclusione di ogni evento - e per le Strade del Vino e dell'Olio. Vengono destinati inoltre 500mila euro per la realizzazione e la comunicazione di progetti di promozione della cultura del cibo ed educazione alimentare, in collaborazione Lazio Innova e Lazio Crea. Ai consorzi di bonifica vengono destinati 10milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica". (segue) (Com)