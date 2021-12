Lazio: le misure contenute nel bilancio regionale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politiche sociali. "Circa 33 milioni sono destinati ai Piani di zona, strumento fondamentale tramite il quale vengono programmati gli interventi da parte dei distretti socio-sanitari. Con i fondi messi a disposizione dalla Regione sarà soddisfatto il reale fabbisogno dei territori assicurando non solo la continuità dei servizi già attivi ma anche l'introduzione di nuove misure a favore dei cittadini. Confermato il sostegno alle famiglie con minori con disturbo dello spettro autistico. Saranno 2,4 i milioni stanziati per assistere i diretti interessati ed aiutarli ad intraprendere percorsi di autonomia e garantire una vita quanto più indipendente possibile. Specifiche risorse saranno inoltre destinate alla disabilità grave e gravissima, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'assistenza; tra le misure quelle per persone sorde, disabili visive e affette da Sla e la cifra complessiva delle disponibilità è di 19,6 milioni. 18 i milioni destinati al sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, per consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, supportando i Comuni per la parte di spesa da loro sostenuta nella gestione delle strutture. Prosegue l'impegno per l'abbattimento delle rette e la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asili nido". (segue) (Com)