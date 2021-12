Lazio: Bonafoni (CZ), da approvazione bilancio segnali positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti dell'approvazione della manovra di bilancio 2022-2024, che ammonta complessivamente a circa 3,57 miliardi di euro per l'anno 2022, 3,54 miliardi di euro per l'anno 2023 e 3,47 per l'anno 2024, per la parte libera, a cui si andranno ad aggiungere i fondi del Pnrr e della prossima programmazione europea 2021-2027. Risorse che dovremo declinare a favore dei diritti, del lavoro e delle pari opportunità, con uno sguardo particolare alle donne e ai giovani". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. "Sia la legge di stabilità che il bilancio previsionale 2022-24 proseguono nel solco tracciato negli ultimi anni in sostegno delle fasce di popolazione in condizioni di disagio sociale. In questa direzione va accolto positivamente l'accordo siglato con le organizzazioni sindacali, grazie al quale l'addizionale Irpef per i redditi da lavoro e pensione medio bassi per il prossimo anno non aumenterà", spiega. (segue) (Com)