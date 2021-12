Lazio: Bonafoni (CZ), da approvazione bilancio segnali positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande spinta che arriverà dalla finalizzazione delle risorse della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei fondi del Pnrr rappresenta un'occasione straordinaria per rilanciare l'economia e la crescita del Lazio. In questo senso appare fondamentale l'apporto del mondo cooperativo e del Terzo Settore, elemento portante e imprescindibile dell'economia sociale dei nostri territori. In particolare, va rafforzato il sistema della cooperazione sociale, riconoscendone appieno il ruolo fondamentale nella realizzazione delle politiche sociali regionali e la capacità di intervento rispetto alle nuove povertà determinate dalla pandemia. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno collegato alla manovra finanziaria che impegna il presidente e la Giunta a disporre tutte le iniziative e le azioni per definire in tempi rapidi un nuovo piano triennale della cooperazione, incrementando strumenti e risorse per la promozione e il sostegno del mondo cooperativo", aggiunge ancora. (segue) (Com)