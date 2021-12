Lazio: Bonafoni (CZ), da approvazione bilancio segnali positivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra consente poi di dare continuità anche per il 2022 ai percorsi formativi delle lavoratrici e dei lavoratori che operano presso gli uffici giudiziari della Regione Lazio, la cui stabilizzazione attraverso i concorsi del Ministero della Giustizia in molti casi rimane ancora un miraggio. Allo stesso modo, con l'odg collegato alla legge di stabilità a mia prima firma presentato oggi, vogliamo impegnare il presidente e la Giunta della Regione Lazio a intervenire nei confronti del Governo per richiedere la definitiva stabilizzazione dei navigator, dopo la proroga contenuta nel decreto 'Disposizioni per l'attuazione del Pnrr' in fase di conversione in Parlamento, che allunga di quattro mesi i contratti ma non dà risposte certe a migliaia di lavoratrici e lavoratori e alle loro famiglie. Solo nel Lazio sono oltre 200 le professioniste e i professionisti che hanno accompagnato i percettori di reddito di cittadinanza nei percorsi di inclusione lavorativa presso i centri per l'impiego. Un contributo tanto più importante alla luce della crisi economica, che ha reso indispensabili le funzioni delle Politiche attive per il lavoro (Pal) per il ricollocamento delle persone rimaste inoccupate a causa della pandemia. Per questo chiediamo di consolidare il sistema Pal e rafforzarlo, non disperdendo ma, anzi, rendendo strutturale il patrimonio di professionalità rappresentato dai navigator", conclude. (Com)