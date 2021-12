Lazio: assessore Transazione ecologica, 133 milioni di euro complessivi dedicati a temi futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le misure principali previste ci sono: 8,5 milioni per la gestione delle Aree Naturali Protette; 4,4 milioni per la tutela ambientale di cui quasi 3 milioni per manutenzioni straordinarie delle sedi e della sentieristica e l'acquisto di autovetture e mezzi antincendio e altre attrezzature e 1 milione e 350mila euro complessivi per spese relative alla qualità dell'aria e alla tutela delle acque al fine di ridurre l'inquinamento; 2,1 milioni euro per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili; 2,7 milioni per la Digitalizzazione dei Piccoli Comuni, una cifra complessiva che include una quota per la compartecipazione della Regione alle spese per lo sviluppo della fibra ottica di proprietà dei Piccoli Comuni, che, seppure attraverso una cifra ancora iniziale, consente di aprire una voce di spesa fondamentale per avviare i bandi in compartecipazione appunto con i fondi Ue e attingere così all'ulteriore e più cospicuo bacino di risorse europee", conclude. (Com)