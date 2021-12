Lazio: Zingaretti, in 9 anni Regione diventata motore sviluppo e lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasporti, sanità, ambiente, lavoro, impresa e interventi in ambito sociale sono solo alcuni dei temi strategici che richiedono tutti i nostri sforzi. Per questo le somme che abbiamo destinato al bilancio del Lazio puntano non solo a mitigare gli effetti della crisi dovuta al Covid-19, ma soprattutto mirano a rilanciare l'economia laziale nell'ottica dell'inclusione e della lotta alle disuguaglianze, riducendo le distanze tra chi ha e chi non ha. A questi fondi dobbiamo anche aggiungere quelli del Pnrr, dall'Europa ci arriva un'incredibile opportunità, non abbiamo mai avuto nella storia della Regione Lazio una capacità di investimento finanziario, come quella che stiamo vivendo in questo momento, ecco perché non va sprecata, cercando di coniugare sviluppo e benessere diffuso con vantaggi per tutti", prosegue. (segue) (Com)