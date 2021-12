Lazio: Zingaretti, in 9 anni Regione diventata motore sviluppo e lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito ringraziamento – conclude Zingaretti - va a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, per il lavoro svolto con grande impegno e soprattutto con la ferma volontà di raggiungere gli obiettivi condivisi. Con questa manovra proseguiamo un lavoro intrapreso già lo scorso anno, dopo che gli effetti della pandemia si erano fatti sentire in modo così forte sul piano sanitario ed economico. Nell'agenda regionale l'impegno nei riguardi di tutte e tutti è centrale e prioritario, per questo aumentiamo gli investimenti in tutti i settori, accorciando il più possibile la forbice dei divari. Nel Lazio questo è l'obiettivo fondamentale, e da questo nessuno può distrarci". (Com)