Lazio: assessore Turismo, investimenti determinanti per sistema e sviluppo territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripresa del settore turistico non può non prescindere da un investimento sostanziale sui comuni, avamposto del welfare locale – continua Corrado – Alla luce delle necessità manifestate da parte degli amministratori, voce dei cittadini, destiniamo risorse per rispondere alle reali esigenze del territorio e innalzare la qualità di vita delle comunità. In particolare, realizzeremo misure utili allo sviluppo e al sostegno dei piccoli comuni, interventi per la sicurezza integrata degli enti locali necessari per riqualificare aree degradate, acquistare e installare strumenti ed attrezzature di videosorveglianza e proseguiremo le attività di formazione di soggetti per la gestione dei beni confiscati alla criminalità. In giorni di festa come quelli che ci apprestiamo a vivere, il mio pensiero va, ancora di più, alla popolazione detenuta a cui da sempre riserviamo particolare attenzione. Proseguiremo nel lavoro già avviato, per cui abbiamo previsto misure che hanno come obiettivo il miglioramento delle attuali condizioni di vita e che agevolano il reinserimento sociale". (segue) (Com)