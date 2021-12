Lazio: assessore Turismo, investimenti determinanti per sistema e sviluppo territorio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare, le risorse programmate nel bilancio serviranno a migliorare le condizioni strutturali degli istituti penitenziari, a realizzare interventi trattamentali finalizzati a perseguire la rieducazione e il reinserimento sociale dei detenuti, nonché a mettere in campo iniziative che garantiscono il diritto allo studio e che ampliano l’offerta formativa con la creazione di poli universitari, anche in forma digitale. I risultati raggiunti durante la seduta del bilancio di previsione, e quindi lo stanziamento delle risorse a disposizione del mio assessorato, sono frutto anche dello spirito collaborativo e propositivo che ha contraddistinto il nostro Consiglio regionale a cui va il mio sentito ringraziamento. La strategia di interventi che ci apprestiamo a realizzare, proseguendo il lavoro già attuato, parte dalla consapevolezza che per rendere la nostra regione un terreno fertile in cui far attecchire la ripresa turistica e garantire lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio, nessuno deve restare indietro", conclude. (Com)