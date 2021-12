Libia: Menfi lancia appello all’unità nazionale nell’anniversario dell’indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha lanciato un appello all’unità nazionale in un discorso trasmesso oggi in occasione dell’anniversario dell’indipendenza ottenuta il 24 dicembre del 1951. “Oggi siamo testimoni della memoria di una grande storia in cui, dopo il jihad dei nonni e dei padri dei padri, si è realizzata la volontà di un popolo che non si è fatto scoraggiare da fame, intimidazioni, arresti, uccisioni, prigionia, chiedendo l’indipendenza, libertà e completa sovranità", ha dichiarato Menfi. "I nostri padri fondatori hanno lottato per l'indipendenza della volontà politica libica e della decisione politica libica. Hanno messo insieme le forze per dare un unico Stato a tutti i libici e la completa un unico stato per tutti i libici e la completa indipendenza il 24 dicembre 1951", ha dichiarato. "L'indipendenza della Libia è avvenuta per libera volontà libica”, ha dichiarato il presidente libico. Menfi ha sottolineato che il Consiglio di presidenza lavora per l’unità della Libia, precisando che non verranno risparmiati sforzi per dare il via ad un unico percorso nazionale che includa tutti.(Lit)