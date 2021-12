Libia-Onu: Guterres prende atto del rinvio elezioni ed elogia libici che si sono registrati per votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha preso atto dell'annuncio del 22 dicembre da parte dell'Alta commissione elettorale nazionale libica in base al quale la Camera dei rappresentanti dovrà fissare una nuova data per il primo turno delle elezioni presidenziali. Lo ha dichiarato il vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, in una nota. “Il segretario generale elogia i 2,8 milioni di libici che si sono registrati per votare. È imperativo che la volontà del popolo sia rispettata. Le elezioni presidenziali e parlamentari devono svolgersi in Libia nelle condizioni appropriate per porre fine pacificamente alla transizione politica e trasferire il potere alle istituzioni democraticamente elette. A questo proposito, il segretario generale prende atto della raccomandazione dell'Alta commissione elettorale nazionale libica alla Camera dei rappresentanti e si compiace del suo costante impegno nei confronti del processo elettorale presidenziale e parlamentare in corso”, ha sottolineato il vice portavoce. “Il consigliere speciale del segretario generale per la Libia, Stephanie Williams, e la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia continueranno a sostenere un processo guidato e di proprietà della Libia per affrontare le sfide in sospeso e garantire lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile”, ha concluso.(Nys)