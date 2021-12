Brasile: Natale, associazione centri commerciali prevede calo vendite del 9 per cento rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione brasiliana dei centri commerciali (Abrasce) prevede un calo delle vendite del 9 per cento rispetto al 2019 nei centri commerciali nel periodo delle festività natalizie. Nonostante ciò, il settore proietta una crescita a doppia cifra, + 16 per cento, rispetto al volume di affari di Natale 2020. Secondo il presidente dell'associazione, Glauco Humai, lo scenario per il 2022 richiede ancora cautela da parte degli imprenditori, ma l'attesa è di una ripresa grazie a molteplici fattori. "Il recupero dopo una domanda repressa molto grande e la saturazione del commercio online, unito alla ripresa dell'occupazione e a un rimbalzo dell'economia, ci rendono ottimisti rispetto per il 2022 ", ha affermato Humai.(Brb)