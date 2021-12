Imprese: Cda Saipem delibera rinnovo Programma Emtn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Saipem ha deliberato il rinnovo per un anno del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato Euro Medium Term Note Programme (Emtn), confermando l’importo massimo di 3.000 milioni euro, di cui 2.500 milioni di emissioni in essere alla data odierna. Il rinnovo del Programma Emtn consentirà alla società di continuare a beneficiare della flessibilità tipica di tale strumento nell’eventualità di future emissioni di obbligazioni. La Società comunica inoltre che è stato concordato con le banche finanziatrici il waiver, per l’anno 2021, della clausola di Financial Covenant presente nei propri contratti di finanziamento.(Res)