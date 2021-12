Sicurezza: Molteni (Lega), con rinnovo contratto grande attenzione a Forze polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sottoscritto oggi il rinnovo del contratto di lavoro 2019-2021 del comparto sicurezza difesa. "Oltre al fondo per le assunzioni straordinarie inserito in legge di Bilancio e il riconoscimento della specificità delle Forze di polizia attraverso l'integrazione delle polizze assicurative per la tutela legale e la responsabilità civile verso terzi, si conferma come vi sia una grande attenzione nei confronti dei nostri uomini e donne in divisa che rappresentano l'orgoglio genuino e autentico del Paese". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. "L'imminente assegnazione del Taser alle Forze di polizia - aggiunge - segnerà un altro risultato straordinario per i nostri operatori di sicurezza. Sono misure importanti che vogliono essere un riconoscimento per il quotidiano e silenzioso impegno di coloro che lavorano per garantire la sicurezza per l'Italia". (Com)