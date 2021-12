Nato: Stoltenberg, Alleanza non ha mai promesso di non allargarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non ha mai promesso di non allargarsi. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca "Dpa". "La Nato non ha mai fatto la promessa di non allargarsi. In realtà, è nel trattato costitutivo della nostra organizzazione il concetto che qualsiasi Paese europeo può diventare membro dell'alleanza", ha segnalato Stoltenberg. In secondo luogo, ha aggiunto il segretario generale, ci sono vari documenti e trattati "che chiariscono come i Paesi abbiano il diritto di scegliere la propria strada: questo è un principio fondamentale della sicurezza europea e che anche la Russia ha sottoscritto", ha detto Stoltenberg. (Geb)