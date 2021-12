Caso Lfc: Bocci (Pd), con condanna di Barachetti si chiude un cerchio, ma secondo alcuni era tutto regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Con la condanna a 5 anni di Barachetti si chiude un cerchio e si conferma quanto dicevamo da tempo, ovvero che nell'acquisto del capannone di Cormano c'è stato dolo. Ricordo tutte le volte che i vertici precedenti, sempre nominati dalla Lega, e gli assessori regionali alle nostre domande hanno risposto che era tutto a posto". Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Paola Bocci, commentando la sentenza di condanna per l'imprenditore Francesco Barachetti, in merito l'affare legato all'acquisto da parte di Lombardia Film Commission di un capannone a Cormano per 800mila euro. "Non è così e ci sono due sentenze che lo attestano - aggiunge Bocci -. Quanto accaduto è molto grave e ancor più grave è che chi aveva responsabilità non ha fatto nulla per evitarlo o per denunciare l'accaduto. Penso anche al mondo dell'audiovisivo, così in difficoltà per lo stop forzato dalla pandemia, vittima incolpevole di questo enorme raggiro."(Com)