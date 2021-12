Libia: consigliere Onu Williams “prende atto” del rinvio di un mese delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite “prendono atto” del rinvio di un mese delle elezioni previste il 24 dicembre ed esortano a creare “le condizioni politiche e di sicurezza per garantire lo svolgimento di elezioni inclusive, libere, eque, pacifiche e credibili, il cui esito sarà accettato da tutte le parti”. Lo ha detto Stephanie Willams, consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, in un comunicato diffuso da Unsmil, la missione Onu nel Paese nordafricano. “Per contribuire a una soluzione della crisi politica della Libia e alla stabilità duratura, le elezioni presidenziali e parlamentari devono svolgersi nelle condizioni appropriate, in condizioni di parità tra tutti i candidati per porre fine pacificamente alla transizione politica e trasferire il potere alle istituzioni democraticamente elette”, ha detto Williams. “Le attuali sfide nel processo elettorale non dovrebbero in alcun modo essere strumentalizzate per minare la stabilità ei progressi conseguiti in Libia negli ultimi 15 mesi”, aggiunge la diplomatica statunitense.(Lit)