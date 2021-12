Ucraina: Nato e Usa disponibili a dialogo con Mosca, ma unite nel difendere e proteggere alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato resta “pronta per un dialogo significativo con la Russia, ma resta unita nel difendere e proteggere i suoi alleati”. È questo il messaggio lanciato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un colloquio avvenuto oggi. “Il segretario Blinken ha avuto oggi un colloquio con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg per discutere la comune preoccupazione per l'aumento di forze militari russe ai confini dell'Ucraina. I due hanno discusso del duplice approccio della Nato alla Russia, rilevando che l'Alleanza rimane pronta per un dialogo significativo con la Russia, pur restando unita per difendere e proteggere gli alleati”, si legge in una nota diramata dal dipartimento di Stato Usa.(Nys)