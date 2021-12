Ue: Bernini (FI), lettera Draghi-Macron disegna nuova Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera congiunta di Draghi e Macron al "Financial Times" delinea, attraverso la profonda riforma del Patto di stabilità, "un’Europa che abbandona definitivamente l’era del rigore a senso unico, più solidale oltre che rivolta a crescita, riforme e investimenti per favorire stabilità e coesione sociale nel solco del Next generation Eu. Una strategia del tutto condivisibile, che il presidente Berlusconi aveva proposto già nel 2009, quando fu il primo a sostenere che le severe politiche di austerità imposte ai Paesi membri avrebbero rischiato di minare alla base la stessa costruzione europea". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)