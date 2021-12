Municipio Roma XIII: approvato il bilancio previsionale 2022-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre giorni di sedute, il Consiglio del Municipio XIII di Roma Capitale a larghissima maggioranza ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio previsionale 2022 – 2024 di Roma Capitale. Nella stessa seduta la maggioranza ha approvato un Ordine del giorno in cui si richiedono al Comune di Roma risorse aggiuntive sulla spesa corrente per abbattere le liste di attesa dell'utenza fragile, migliorare la manutenzione e il decoro urbano e valorizzare la cultura, la scuola, lo sport e l'ambiente. "Tale atto ha rafforzato lo spirito di coesione della maggioranza guidata dalla presidente Sabrina Giuseppetti - dichiarano i capigruppo di maggioranza Angela Fanara (Partito democratico), Luigi Cagnazzo (Sinistra civica ecologista) e Maurizio Bonadies (Lista Civica Gualtieri) - rendendo ancora più ambizioso il progetto della coalizione del centro sinistra". (Com)