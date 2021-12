Covid: Sileri, Omicron prenderà sopravvento su varianti Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo essere spaventati, dobbiamo avere la consapevolezza che la variante omicron si diffonde a macchia d'olio e ha una contagiosità di gran lunga superiore rispetto alla Delta e alla Delta Plus che circolano in Italia e verosimilmente prenderà il sopravvento su queste. I primi segnali che ci provengono da Paesi come Regno Unito, quindi Paesi con alto tasso di vaccinazione similare alla nostra o superiore, mostrano che la variante Omicron si diffonde tantissimo ma non vi è, almeno per i vaccinati, un cospicuo aumento dei ricoveri o meglio aumentano i ricoveri ma in forma inferiore". Lo ha detto il sottosegretario alle Salute, Pierpaolo Sileri a "105 Kaos" in onda su Radio 105. "Questo sarà forse legato a un virus che si diffonde di più ed è meno cattivo, ma sicuramente il vantaggio lo hai acquisito grazie alla vaccinazione. Andiamo avanti con la vaccinazione, con le terze dosi e usiamo quelle precauzioni che fino a oggi ci hanno consentito di non chiudere e di mantenere il virus sotto controllo", ha aggiunto. (Rin)